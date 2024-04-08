موعد عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك

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يستمتع الطلاب والطالبات بإجازة عيد الفطر المبارك، التي تستمر من الخميس 18/ 9/ 1445هـ، الموافق 27/ 3/ 2024م إلى الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م، على أن تعود الدراسة في الفصل الدراسي الثالث 6/10/1445.



أهم 4 مواعيد للطلاب والمعلمين خلال شهر شوال:



- عودة الدراسة بعد عيد الفطر المباركيوم الاثنين 1445/10/6هـ.- بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالباتيوم الأحد 144/10/12هـ.- بدء التقديم على النقل _ الداخلي للمعلمين والمعلماتيوم الأحد 144/10/12هـ.- إغلاق باب التسجيل في الصف‌ الأول الابتدائي ورياض الأطفاليوم الخميس 1445/10/23هـ.نهاية العام الدراسي 1445 هـوينتهي العام الدراسي 1445هـ مع نهاية دوام يوم الاثنين 4/12/1445هـ، الموافق 10/6/2024م فور الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية.التقويم الدراسي للعام 1445ھيشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.