عاجل.. لقاحات إجبارية لأداء الحج من داخل المملكة هذا العام

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ردت وزارة الحج والعمرة على حسابها في منصة "إكس"، على استفسار من قبل أحد الأشخاص تفاجأ بضرورة الحصول على اللقاحات الخاصة لأجل حضور موسم الحج هذا العام 14445 هـ.



لقاحات كورونا إجبارية في حج 14445 هـ:



استمرار التقديم لحجاج الداخل:

