الجمعة 20 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 20 شعبان 1445 هجرية، الموافق 1 مارس 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 20 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:44 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:12.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:38 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:04 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 20 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:25المدينة – 5:26الرياض – 4:58○ موعد أذان الظهرمكة – 12:33المدينة – 12:34الرياض – 12:06○ موعد أذان العصرمكة – 3:55المدينة – 3:55الرياض – 3:27○ موعد أذان المغربمكة – 6:26المدينة – 6:25الرياض – 5:56○ موعد أذان العشاءمكة – 7:56المدينة – 7:55الرياض – 7:26