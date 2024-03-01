الجمعة 20 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق
المملكة، ليوم الجمعة 20 شعبان 1445 هجرية، الموافق 1 مارس 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 20 شعبان 1445هـويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:44 دقيقة،
بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:12.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:38 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:04 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 20 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:25
المدينة – 5:26
الرياض – 4:58
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:33
المدينة – 12:34
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:26
المدينة – 6:25
الرياض – 5:56
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:56
المدينة – 7:55
الرياض – 7:26