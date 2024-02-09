الجمعة 28 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 28 رجب 1445 هجرية، الموافق 9 فبراير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 28 رجب 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:58.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:50 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 28 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:37المدينة – 5:40الرياض – 5:12○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:51المدينة – 3:49الرياض – 3:20○ موعد أذان المغربمكة – 6:15المدينة – 6:12الرياض – 5:44○ موعد أذان العشاءمكة – 7:45المدينة – 7:42الرياض – 7:14