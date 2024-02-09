الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 28 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 28 رجب 1445 هجرية، الموافق 9 فبراير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 28 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:58.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:50 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 28 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:37
المدينة – 5:40
الرياض – 5:12
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:51
المدينة – 3:49
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:15
المدينة – 6:12
الرياض – 5:44
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:45
المدينة – 7:42
الرياض – 7:14


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