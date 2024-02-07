الأربعاء 26 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 26 رجب 1445 هجرية، الموافق 7 فبراير 2024م.

اضافة اعلان



مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:57.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:48 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:38المدينة – 5:41الرياض – 5:13○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:50المدينة – 3:48الرياض – 3:19○ موعد أذان المغربمكة – 6:14المدينة – 6:11الرياض – 5:43○ موعد أذان العشاءمكة – 7:44المدينة – 7:41الرياض – 7:13