الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأربعاء 26 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 26 رجب 1445 هجرية، الموافق 7 فبراير 2024م.
اضافة اعلان

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:57.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:48 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:38
المدينة – 5:41
الرياض – 5:13
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:50
المدينة – 3:48
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:14
المدينة – 6:11
الرياض – 5:43
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:44
المدينة – 7:41
الرياض – 7:13


اقرأ أيضا

"مدني المدينة المنورة" يخمد حريقًا في محل تجاري بالمنطقة المركزية

عاجل.. أهم 10.. أسماء تتسب في سجنك 10 سنوات وتحذير من موجة طقس قادمة

14 قرارًا يصدرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين (تفاصيل)

العامة للمنافسة تعلن عن عقوبات بحق عدد من المؤسسات.. التفاصيل

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها الموارد البشرية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 2:59 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. مواقيت الصلاة الثلاثاء 25 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:26 ص الجمعة، 26 يناير 2024

الجمعة 13 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:18 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 12 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:14 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 11 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

اقرأ أيضا

خادم الحرمين الشريفين
9:48 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

2024-02-06_20-06-24
9:29 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. "الجوازات" تدشن (8) خدمات إلكترونية جديدة

الحرب على المخدرات - مكافحة المخدرات
9:02 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. القبض على شخص في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لهذه الجريمة البشعة

الفريق البسامي - الامن العام
9:00 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 6711 فردًا من منسوبي الأمن العام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سعد الخثلان
1:45 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

بإشراف هيئات شرعية.. هل تبرأ ذمة المسلم بوضع أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية؟

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:26 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

الأربعاء 26 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

حالة الطقس - اخبار الطقس4
1:02 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. في 4 مناطق.. توقعات بهطول أمطار وصواعق وبرد وسيول ورياح نشطة

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
12:00 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

وحدات سكنية تخدم مختلف الفئات.. "الإسكان": 5 مكتسبات من قرار مجلس الوزراء

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
11:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

"مدني المدينة المنورة" يخمد حريقًا في محل تجاري بالمنطقة المركزية

أهم 10
11:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. أسماء تتسب في سجنك 10 سنوات وتحذير من موجة طقس قادمة