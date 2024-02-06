عاجل.. مواقيت الصلاة الثلاثاء 25 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 25 رجب 1445 هجرية، الموافق 6 فبراير 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 25 رجب 1445هـ
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:56.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 25 رجب 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:42
الرياض – 5:13
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:49
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:14
المدينة – 6:10
الرياض – 5:42
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:44
المدينة – 7:40
الرياض – 7:12