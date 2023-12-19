الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في كافة فروعها بالمملكة

الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني

WhatsApp Image 2023-12-19 at 5.07.34 PM
الجامعة العربية المفتوحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الجامعة العربية المفتوحة مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024/2023م في برامج (البكالوريوس) في كافة فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الكليات:


1- كلية دراسات الحاسب الآلي (4 مسارات):
- مسار علوم الكمبيوتر.
- مسار الحوسبة مع الأعمال.
- مسار الشبكات والأمن.
- مسار تطوير الويب.
- مسار تقنية المعلومات والحوسبة.

2- كلية دراسات إدارة الأعمال (4 مسارات):
- مسار النظم الإدارية.
- مسار التسويق.
- مسار المحاسبة.
- بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.
3- كلية الدراسات اللغوية (مسار واحد):
- مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.

مقرّات الدراسة:
- (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء).

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها (معادلة من خارج المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم).
2- أصل الهوية وجواز السفر (إن وجد للسعوديين) مع صورة للمطابقة.
3- إقامة وجواز سفر ساري المفعول (لغير السعوديين) مع صورة للمطابقة.
4- صورتان جديدتان مقاس (4 × 6).

التفاصيل:
اضغط هنا
موعد التسجيل:
- المستجدين (التسجيل مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/06هـ الموافق 2023/12/19م).
- المستمرين (يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28هـ الموافق 2024/01/10م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1445/07/08هـ الموافق 2024/01/20م).

طريقة التسجيل:

- من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:ك
اضغط هنا

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

أمين الباحة يوقع عقود مشاريع خدمات بقيمة تجاوزت 8 ملايين ريال

هل يلزم الحضور بأصل الهوية الوطنية لأداء اختبارات الرخصة المهنية؟

إعفاء من التأشيرة.. اتفاقية جديدة بين المملكة وكازاخستان

تنبيه للمزارعين من أخطاء قاتلة تصيب أشجار النخيل أثناء عملية التسميد

خطوة جديدة من "الغطاء النباتي" لتأهيل منطقة "جوسمين – الحبل"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-12-10 at 6.37.45 PM 3:00 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. رواتب تصل لـ 9 آلاف ريال .. وظائف شاغرة في غرفة المدينة المنورة

القطار الهيدروجيني 2:02 م السبت، 02 ديسمبر 2023

"تجربة فريدة ومميزة".. مواعيد قطار الدمام وأسعار التذاكر

أمانة الرياض 2:14 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

أمانة الرياض تضيف خدمة جديدة عبر تطبيق "مدينتي"

ظام فارس 4:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم عبر نظام فارس

اقرأ أيضا

مخدرات
5:16 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

ضبط 3 باكستانيين أثناء ترويج مخدرات بجازان

الامن البيئي
5:13 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

"الأمن البيئي" يضبط 14 مخالفًا لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات صناعية في مكة المكرمة

أخبار السعودية
4:48 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى من مجلس الوزراء وأهم مميزات منصة تأشيرة السعودية

الدفاع
4:41 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

بالصور.. الدفاع المدني بمحافظة ضرماء يحرر إصبع شخص علق في قطعة معدنية،

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
6:59 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. اقتحم مزرعته وهو آمن مطمئن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالقصيم

هيئة تقويم التعليم
6:16 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يلزم الحضور بأصل الهوية الوطنية لأداء اختبارات الرخصة المهنية؟

ا
6:15 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

إعفاء من التأشيرة.. اتفاقية جديدة بين المملكة وكازاخستان

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:01 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق

ساند
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

ابشر
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة "أبشر"