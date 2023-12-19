الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني

أ أ

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024/2023م في برامج (البكالوريوس) في كافة فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الكليات:



شروط القبول:



طريقة التسجيل:



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

