الجامعة العربية المفتوحة تعلن عن مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني

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أعلنت الجامعة العربية المفتوحة مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024/2023م في برامج (البكالوريوس) في كافة فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الكليات:
1- كلية دراسات الحاسب الآلي (4 مسارات):
- مسار علوم الكمبيوتر.
- مسار الحوسبة مع الأعمال.
- مسار الشبكات والأمن.
- مسار تطوير الويب.
- مسار تقنية المعلومات والحوسبة.
2- كلية دراسات إدارة الأعمال (4 مسارات):
- مسار النظم الإدارية.
- مسار التسويق.
- مسار المحاسبة.
- بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.
3- كلية الدراسات اللغوية (مسار واحد):
- مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.
مقرّات الدراسة:
- (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء).
شروط القبول:1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها (معادلة من خارج المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم).
2- أصل الهوية وجواز السفر (إن وجد للسعوديين) مع صورة للمطابقة.
3- إقامة وجواز سفر ساري المفعول (لغير السعوديين) مع صورة للمطابقة.
4- صورتان جديدتان مقاس (4 × 6).
التفاصيل:
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موعد التسجيل:
- المستجدين (التسجيل مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/06هـ الموافق 2023/12/19م).
- المستمرين (يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28هـ الموافق 2024/01/10م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1445/07/08هـ الموافق 2024/01/20م).
طريقة التسجيل:- من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:ك
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