"الجاسر" يُطلق "لوجستي 2" ويُدشن نظام مجتمع الموانئ في مؤتمر "ليب 24"

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أطلق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، النسخة المطورة لمنصة "لوجستي 2".





"الجاسر" يُطلق "لوجستي 2"



"الجاسر" يدشن نظام مجتمع الموانئ (PCS)



رعاية 5 اتفاقيات لـ(سار) و(مطارات)



وذلك على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض "ليب"؛ حيث تهدف المنصة إلى توفير أكثر من 140 خدمة لوجستية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستثمرين والحصول على الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة، وتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية.كما دشن الجاسر نظام مجتمع الموانئ (PCS) ضمن منظومة النافذة اللوجستية الموحدة "لوجستي"، التي ستوفر أكثر من 250 خدمة إلكترونية بموانئ المملكة، مؤكدًا على أن هذا المنجز سيسهم في تعزيز حجم النمو والارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في أداء الموانئ السعودية، مع تنامي دورها الكبير على الخارطة البحرية الدولية، وصولًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق رؤية المملكة 2030.ومن جهة أخرى، رعى معاليه 5 اتفاقيات، حيث جاءت الأولى لشركة مطارات القابضة مع شركة ديفوتيم السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار؛ بهدف تطبيق استخدام التقنيات الحديثة بشكل يخدم الأهداف المستقبلية لمطارات القابضة.فيما رعى معاليه 4 اتفاقيات لـ "سار"، حيث جاءت الأولى مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدود (تحكم)؛ بهدف تقديم الحلول باستخدام أحدث التقنيات لرفع مستوى التشغيل والسلامة في الخطوط الحديدية، فيما جاءت الثانية مع شركة تلقاني لتأجير السيارات؛ والتي تهدف لإعادة تعريف تأجير السيارات في محطات سار لتحسين تجربة العميل، وجاءت الاتفاقية الثالثة لـ "سار" مع شركة اكسنتشر، والتي تهدف لتوضيح مجالات تركيز سار في الرقمنة وتقنية المعلومات وتبني التقنية الرقمية في عملياتها الخارجية والداخلية، وكانت الرابعة مع شركة توال؛ بهدف تحسين المشهد الحضاري للأبراج المملوكة للخطوط الحديدية السعودية داخل المدن، والتعاون المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة.يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر "ليب"؛ تهدف إلى مناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارات التقنية في المنطقة، مشتملة على أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة.