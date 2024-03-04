وزير النقل: مسح كامل الشبكة الوطنية للطرق في أسبوع لأكثر من 75 ألف كلم(فيديو)

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قال وزير النقل صالح الجاسر: إن حملة "طرق آمنة ومتميزة" تمسح كامل الشبكة الوطنية للطرق في أسبوع، وذلك لأكثر من 75 ألف كلم.







مسح كامل الشبكة الوطنية للطرق في أسبوع



مشاركة أكثر من 620 عضوًا من الموظفين



رصد أكثر من 70 ألف ملاحظة



رفع تصنيف جودة البنية التحتية



pic.twitter.com/SdZU4XbYPR فيديو | وزير النقل صالح الجاسر: لأكثر من 75 ألف كلم.. حملة "طرق آمنة ومتميزة" تمسح كامل الشبكة الوطنية للطرق في أسبوع #الإخبارية March 4, 2024

جاء ذلك خلال تدشين الجاسر، حملة "طرق آمنة ومتميزة" لعامها الرابع، التي تنظمها الهيئة العامة للطرق، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي من الجهات ذات العلاقة.وأوضح أن الحملة يشارك فيها أكثر من 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة، حيث ستستمر لمدة 5 أيام اعتبارًا من اليوم حتى الـ 7 مارس 2024م، وذلك بهدف:1 - تطوير المشهد البصري.2 - دعم عمليات المعالجة وتسهيل حركة التنقل.3 - تحسين الخدمات المقدمة بما يسهم في رفع مؤشر جودة الحياة لمستخدمي شبكة الطرق في المملكة.4 - تحسين شبكة الطرق في المملكة، وتحقيق تجربة مميزة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال تنفيذ مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كلم.5 - الحفاظ على استدامة البنية التحتية، وتوفير شبكة طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولًا لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق.وفي الأعوام السابقة، رصدت الحملة في الأعوام السابقة العديد من الملاحظات على شبكة الطرق في المملكة، حيث تم رصد أكثر من 70 ألف ملاحظة، وتم العمل على معالجتها، وذلك بعد استخدام العديد من التقنيات المتقدمة.يذكر أن التقنيات المستخدمة بجانب تبني عقود الصيانة المبنية على الأداء، وكذلك الابتكارات التي قدمها المختبر المركزي الأوحد على مستوى الشرق الأوسط، وتعزيز ذلك من خلال إقامة هذه الحملة سنويًا؛ أسهمت بشكلٍ مباشر في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة في التصنيف العالمي.