انطلاق فعاليات المؤتمر الأكثر حضورًا في العالم "ليب 2024" في الرياض

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انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الأكثر حضورًا في العالم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.





"آفاق جديدة".. شعار المؤتمر التقني "ليب"



مليون دولار جوائز مسابقة "روكت فيول"



وجاء المؤتمر تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 7 من مارس 2024م، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين.وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب"، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الإستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.وتضم النسخة الثالثة مجموعة من المنصات والمسارح الجديدة وهي: منصة ريادة الأعمال الرقمية "كود"، ومسرح وزارة الإعلام، والفضاء، والألعاب، والشركة الناشئة.وتنطلق مسابقة "روكت فيول" المخصصة للشركات الناشئة اليوم بجوائز تتعدى 1,000,000 دولار ويأتي تقسيم المسابقة على عدة فئات وهي: جائزة ليب، والنجم الصاعد، وأفياتريكس، والتقنية من أجل الإنسانية، وآفاق جديدة، والذكاء الاصطناعي.كما توفر النسخة القادمة من "ليب" منطقتين لتوصيل الزوار من وإلى المؤتمر، وهي: جامعة الأميرة نورة، وفندق هيلتون حي الغدير، حيث تتحرك الحافلات من الرياض إلى ملهم خلال الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، في حين تبدأ العودة من مقر المؤتمر من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، بمعدل 20 دقيقة لكل حافلة.تجدر الإشارة إلى أن "ليب" يعود في نسخته القادمة بحضور متوقع يتجاوز 200,000 زائر، وبتواجد أكثر من 1,800 جهة عارضة، وأكثر من 1,100 متحدث، وأكثر من 668 شركة ناشئة، على مساحة تتجاوز 138,000 متر مربع.