وزير التعليم: الذكاء الاصطناعي سيكون مسؤولاً عن 70% من ممارسات الأعمال عالميًا

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أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن التقديرات الدولية تشير إلى أن 40 بالمئة من مهارات العمل سوف تتعرض لتغير ثوري.





الذكاء الاصطناعي



pic.twitter.com/yB2yAJvJpZ فيديو | وزير التعليم يوسف البنيان: 40% من مهارات العمل ستتغير جذريا والذكاء الاصطناعي سيكون مسؤولا عن ما يقارب 70% من ممارسات الأعمال عالميا #الإخبارية February 28, 2024

مؤتمر مبادرة القدرات البشرية



وأوضح خلال جلسة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الأولى، أن الذكاء الاصطناعي سيكون مسؤولاً عن ما يقارب 70 بالمئة من ممارسات الأعمال عالميًا.وأشار إلى أنه مع استمرار الاقتصاد لخوض غمار هذه المشاهد المتغيرة عالميًا، من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل بكثافة لتعزيز القدرات البشرية ومخرجاتها.وينعقد المؤتمر في الرياض تحت شعار: "الاستعداد للمستقبل"، بحضور أكثر من 6 آلاف من الخبراء والمختصين، و150 متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة.ويناقش الخبراء أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة، وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، للإسهام في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولًا للقدرات البشرية من الفئات العمرية كافة، ولإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.