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وزير التعليم: الذكاء الاصطناعي سيكون مسؤولاً عن 70% من ممارسات الأعمال عالميًا

#مبادرة_القدرات_البشرية
وزير التعليم يوسف البنيان
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أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن التقديرات الدولية تشير إلى أن 40 بالمئة من مهارات العمل سوف تتعرض لتغير ثوري.
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الذكاء الاصطناعي

وأوضح خلال جلسة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الأولى، أن الذكاء الاصطناعي سيكون مسؤولاً عن ما يقارب 70 بالمئة من ممارسات الأعمال عالميًا.
وأشار إلى أنه مع استمرار الاقتصاد لخوض غمار هذه المشاهد المتغيرة عالميًا، من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل بكثافة لتعزيز القدرات البشرية ومخرجاتها. 

مؤتمر مبادرة القدرات البشرية

وينعقد المؤتمر في الرياض تحت شعار: "الاستعداد للمستقبل"، بحضور أكثر من 6 آلاف من الخبراء والمختصين، و150 متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة.
ويناقش الخبراء أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة، وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، للإسهام في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولًا للقدرات البشرية من الفئات العمرية كافة، ولإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.

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