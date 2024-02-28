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عاجل.. إيقاف حساب سائق تطبيقات نقل الركاب 30 يومًا في هذه الحالة

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل
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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ ابتداءً من اليوم.اضافة اعلان

إيقاف حساب سائق تطبيقات نقل الركاب
وكانت التحديثات قد اُعتمدت بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بتاريخ 05 / 06 / 1445هـ، بهدف وضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

أبرز تعديلات اللائحة المحدثة
 وتضمنت اللائحة المحدثة مجموعة من التعديلات أبرزها:
تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين،.
معالجة آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل قبوله للطلب أو رفضه.
معالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.
وكذلك إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين.
بالإضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات "خصوصي" بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.
كما تضمنت التعديلات توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة.
وزيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة.
وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
 وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل مستمر على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة النقل، وذلك بهدف وضع الحلول الناجعة لمعالجة هذه التحديات مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.

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