التقديم يبدأ اليوم.. وظائف إدارية ومالية لحديثي التخرج في هيئة المحتوى

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني
(بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة (لحديثي التخرج) بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وجاءت المسميات الوظيفية على النحو التالي:
1- محلل تطوير
الأعمال
المساعدة في أنشطة تطوير المحتوى المحلي ضمن إدارة القطاع الصناعي من خلال إجراء الدراسات والبحوث حول الفئات التي يمكن توريدها من قبل الموردين المحليين ودعم تطوير الحالات الإستراتيجية للأعمال.
المساعدة في
أعمال التخطيط وتطوير الأطُر بخصوص آليات المحتوى المحلي الأساسية، مثل القائمة
الإلزامية والتفضيل السعري، بالتعاون مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية.
2- محلل دعم
آليات المحتوى المحلي
- التخصصات
الإدارية.
التخصصات المطلوبة
- التخصصات المالية.
- التخصصات الهندسية.
هيئة المحتوى
المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف إلى تنمية المحتوى
المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني.
نبذة عن الهيئة (موقع الهيئة)
والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/03/11هـ الموافق
2023/09/26م.
موعد التقديم
من خلال الرابط التالي:
طريقة التقديم
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