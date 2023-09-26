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صحيفة تواصل الالكترونية

التقديم يبدأ اليوم.. وظائف إدارية ومالية لحديثي التخرج في هيئة المحتوى

هيئة المحتوى
وظائف في هيئة المحتوى
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة (لحديثي التخرج) بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان
وجاءت المسميات الوظيفية على النحو التالي:


1- محلل تطوير الأعمال


المساعدة في أنشطة تطوير المحتوى المحلي ضمن إدارة القطاع الصناعي من خلال إجراء الدراسات والبحوث حول الفئات التي يمكن توريدها من قبل الموردين المحليين ودعم تطوير الحالات الإستراتيجية للأعمال.


2- محلل دعم آليات المحتوى المحلي

المساعدة في أعمال التخطيط وتطوير الأطُر بخصوص آليات المحتوى المحلي الأساسية، مثل القائمة الإلزامية والتفضيل السعري، بالتعاون مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية.


التخصصات المطلوبة

- التخصصات الإدارية.
- التخصصات المالية.
- التخصصات الهندسية.


نبذة عن الهيئة (موقع الهيئة)

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني.
والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.


موعد التقديم

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/03/11هـ الموافق 2023/09/26م.


طريقة التقديم

من خلال الرابط التالي:
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