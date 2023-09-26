التقديم يبدأ اليوم.. وظائف إدارية ومالية لحديثي التخرج في هيئة المحتوى

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة (لحديثي التخرج) بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان

وجاءت المسميات الوظيفية على النحو التالي:





1- محلل تطوير الأعمال



2- محلل دعم آليات المحتوى المحلي





التخصصات المطلوبة





نبذة عن الهيئة (موقع الهيئة)





موعد التقديم





طريقة التقديم

