التقديم يبدأ اليوم.. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعلن عن وظائف شاغرة

أ أ
يعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن فتح باب
التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة وذلك وفق التفاصيل والمجالات التالية:
- التسويق
والبيع
التخصصات المطلوبة
- الدراسات القرآنية
- الدراسات الإسلامية
- اللغة العربية
:
الشروط
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- ان يكون المتقدم لائق صحيا.
- التفرغ التام للوظيفة.
- الخبرات والدورات يجب ان تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها.
- جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب ان تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل.
- يجب الا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- اجتياز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.
- المستندات ترسل بصيغة PDF.
- يجب على
المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة
بالمجمع حيث سيتم من خلالها التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال
ترشيحهم.
إرشادات التقديم
- على الراغبين في التقدم على الوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.
أمام ازدياد حاجة العالم الإسلامي إلى المصحف الشَّريف، وترجمة معانيه إلى
مختلف اللُّغات، والعناية بمختلف علومه، واضطلاعاً من المملكة العربيةَّ
السُّعوديَّة بدورها الرَّائد في خدمة الإسلام والمسلمين، واستشعاراً من خادم
الحرمين الشَّريفين الملك فهد بن عبد العزيز V بأهميَّة خدمة القرآن الكريم من خلال جهاز متخصِّص
ومتفرِّغ لذلك العمل الجليل، وَضعَ حجرَ الأساس لمجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف
الشَّريف بالمدينة المنورة في السَّادس عشر من المحرَّم سنة (١٤۰٣هـ – ١٩٨٢م).
نبذة عن المجمع
- التخصصات:
(التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية) من
الإثنين 1445/2/26هـ حتى الأحد 1445/3/2هـ
طريقة التقديم
التقديم عن طريق الرابط التالي: إضغط هنا