التعليم تنشر جداول الحصص من الأسبوع الـ 11 لكافة المراحل الدراسية

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نشرت وزارة التعليم، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.

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جداول الحصص للأسبوع الـ11



تعليق الدراسة ليوم غد الأحد



تعليم الباحة



جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ11 من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/odaljEju82 — قنوات عين (@iEN_tv) October 28, 2023

ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.في سياق متصل، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً, واستمرارها عبر منصة مدرستي.كما ما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".وأوضحتا أن التعليق جاء بناءً على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدراسة غداً الأحد، في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غدٍ، وحرصاً على سلامة الجميع؛ ليصبح الدوام -عن بعد- عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.