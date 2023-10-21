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صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تنشر جداول الحصص من الأسبوع العاشر لكافة المراحل الدراسية

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قنوات عين
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 نشرت وزارة التعليم، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.
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جداول الحصص للأسبوع العاشر


ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.

في سياق ذي صلة، حددت العديد من إدارات التعليم مواعيد بداية الدوام الشتوي لهذا العام.

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