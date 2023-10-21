السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"التعليم" تكشف 7 أهداف لبرنامج تنمية القدرات البشرية

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت وزارة التعليم عن أبرز الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

أبرز الأهداف




أبرز الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم
اضافة اعلان

1- تحسين مخرجات التعليم الأساسية.

2- تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية.

3- بناء رحلة تعليمية متكاملة.

4- تحسين جاهزية الشباب الدخول سوق العمل.

5- تحسين فرص الحصول على التعليم.

6- ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

7- التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل.

اظهار ألبوم


 

وزارة التعليم

 

في سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم، تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين إلى تاريخ 1445/4/3هـ في نظام فارس.
وأشارت إلى أن من استوفى متطلبات الترقية حتى الساعة 11:59م بتاريخ 1445/3/4هـ ستتغير حالة الترشيح لديه، وفقًا لحساب "الميدان التعليمي" عبر منصة "إكس".


شروط ترقية المعلمين في نظام فارس
فيما يلي شروط ترقية المعلمين عبر نظام فارس:
-الحصول على الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين.
-أن يحصل المعلم على درجة لا تقل عن جيد جدًا في تقييم الأداء الوظيفي لمدة ثلاث سنوات قبل التقدم للترقية.
-أن يكون لدى المعلم حد أدنى من نقاط التطوير المهني على الأقل.
-نقديم المسندات اللازمة للطلب الترقية.
-يشترط أن يمضى المعلم ست سنوات في رتبة مدرس ممارس.

خطوات تقديم طلب ترقية المعلمين عبر نظام فارس
يمكن التقديم على متطلبات الترقية من خلال منصة فارس الإلكتروني عبر الخطوات الآتية:
-الدخول إلى نظام فارس وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة لكي يتم تجهيز ملف الترقية.
--اختيار صلاحية الخدمة من قائمة المعلم.
- اختيار ترقيات المعلمين.
-تعبئة كافة الحقول ذات العلاقة بشكل كامل ودقيق.
-إنشاء المعلومات الخاصة بالرخصة المهنية ورفع نسخة منها على الموقع.
-تقديم الطلب.

اقرأ أيضا

IMG-20231021-WA0006
3:48 م السبت، 21 أكتوبر 2023

إقبال كبير على 15 منتجا من زيت نوى التمر بمهرجان العلا للتمور

اللقاء
3:28 م السبت، 21 أكتوبر 2023

البيان المشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة للمملكة

عبد-العزيز-الحصيني
3:20 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"الحصيني" : ظهور عاصفة قد تتحوّل لإعصار في بحر العرب

شجرة رمان
3:02 م السبت، 21 أكتوبر 2023

بها 14 ألف شجرة.. مزرعة في وادي بن هشبل تدخل موسوعة "غينيس"

اقرأ أيضا

تفاصيل منح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف موفنتيس و القائد السعودية للنقل

"الطاقة والصناعة والصحة".. جلسات مهمة في أجندة "الشورى" هذا الأسبوع

نيابةً عن ولي العهد .. وزير الخارجية يصل القاهرة لترأس وفد المملكة المشارك في قمة السلام

"المرور" ينصح بحزام الأمان أثناء القيادة.. ويكشف 3 أمور مهمة

احتراق مركبتين إثر حادث مروع بجدة والدفاع المدني يتدخل (صور)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

IMG-20231019-WA0008 5:38 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

تعليم عسير يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة

سدايا 7:45 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مذكرة تفاهم لاستعراض بطاقة عضوية المحامين عبر تطبيق "توكلنا"

مخالفي البيئة 7:45 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

خلال أسبوع.. ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة.

حساب المواطن 3:21 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هل توقف دعم حساب المواطن ؟... البرنامج يرد ويوضح الحقيقة

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1:20 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"التأمينات" تكشف أسباب الاستبعاد من صرف تعويض "ساند"

الداخلية
1:17 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (15453) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

برنامج سكني
1:02 م السبت، 21 أكتوبر 2023

توضيح مهم من سكني حول طرح أراضي جديدة اليوم

87978966
11:24 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وتساقط للبرد على 13 محافظة بجازان حتى الـ 9 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اللقاء
3:28 م السبت، 21 أكتوبر 2023

البيان المشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة للمملكة

عبد-العزيز-الحصيني
3:20 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"الحصيني" : ظهور عاصفة قد تتحوّل لإعصار في بحر العرب

الشركاء
2:52 م السبت، 21 أكتوبر 2023

تفاصيل منح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف موفنتيس و القائد السعودية للنقل

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:59 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الرخصة المهنية للتخصصات.. كل ما تريد معرفته عن الموعد وطريقة التسجيل وتعديل المؤهل

علم المملكة
1:40 م السبت، 21 أكتوبر 2023

المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

الدفاع المدني إخماد حريق بسيارة
1:39 م السبت، 21 أكتوبر 2023

احتراق مركبتين إثر حادث مروع بجدة والدفاع المدني يتدخل (صور)