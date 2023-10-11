الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. العثور على مواطن متوفياً بنجران والدراسة عن بعد في 6 مدراس بالمذنب

أهم 10
أهم 10 أخبار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته في نجراناضافة اعلان


قال المتحدث الرسمي لجمعية ليث للإنقاذ جمعان الغامدي إنه تم العثور على شخص مفقود متوفى بالقرب من سيارته، وهو مواطن يبلغ من العمر 38 عاما.. المزيد هنا

5 شروط مهمة يجب توافرها أثناء تجديد الهوية الوطنية


نشرت منصة "أبشر" فيديو تعريفي بالشروط الواجب توافرها في الصورة وذلك بهدف تجديد الهوية الوطنية.. المزيد هنا


وزير الخارجية يشارك في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة


شارك سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية.. المزيد هنا

بمباشرة من وزير الداخلية الكويتي.. سقوط عصابة خماسية تدير مصنعا لأم الخبائث


واصلت وزارة الداخلية الكويتية توجيه ضرباتها لتجار المخدرات والخمور والسموم ومروجيها في البلاد.. المزيد هنا

ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي.. ما الأمر؟


في رسالة شديدة اللهجة، رفض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك طلب الاتحاد الأوروبي بحذف المحتوى الداعم.. المزيد هنا

١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت ٢٠ شهيداً وعشرات الجرحى من تحت أنقاض البنايات السكنية في حي الكرامة شمال قطاع غزة.. المزيد هنا

التعليم: تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ


ألزمت وزارة التعليم، جميع المدارس بتنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1445هـ.. المزيد هنا

بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب


حولت إدارة التعليم في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الدراسة في ٦ مدارس الى (عن بُعد) لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من .. المزيد هنا

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس


أعلنت وزارة الموارد البشرية إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس، بحيث تكون الاستفادة في العام الواحد 4 مرات.. المزيد هنا

الكشف عن 4 أسباب لأخطر مرض عيون في العالم


اكتشف الأطباء، سبب معاناة الملايين من البشر في العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي يواجه نصف من تجاوز عمرهم 75 عامًا خطر الإصابة.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

الحرب على المخدرات
9:50 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الإطاحة بأحد مروجي السموم في جازان وإفشال خطته.. والكشف عن جنسيته

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
9:28 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم" توضح 6 خطوات لمتابعة فريق التقويم الذاتي

WhatsApp Image 2023-10-11 at 8.51.51 PM
8:53 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"أمن الدولة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف عسكرية

أبشر
8:31 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

5 شروط مهمة يجب توافرها أثناء تجديد الهوية الوطنية

اقرأ أيضا

العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته في نجران

هل الاستقدام متاح حالياً من سيريلانكا؟.. مساند يوضح

كيف يتم تغيير الحالة من موظف إلى متقاعد لأجل استحقاق دعم المواطن؟

ترشيح مجلس إدارة جديد لـ"الجمعية السعودية للإدارة"

مسن يلخص تجارب 90 سنة من حياته في 7 دقائق.. وينصح: "لا تأكل كثيرا"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قنوات عين قناة عين 7:52 م السبت، 07 أكتوبر 2023

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الثامن لكافة المراحل الدراسية

وزارة التعليم السعودية 5:22 م السبت، 30 سبتمبر 2023

رسمياً.. التعليم تقرر إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي

وزارة التعليم 7:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

التعليم تمنح الطلاب 8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة

وزارة التعليم السعودية 4:28 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

تعرف على الأعذار المقبولة للغياب من المدرسة

اقرأ أيضا

سجاد الحرم
5:15 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عملية التجفيف تستغرق دقيقة ونصف.. كيف يتم غسل سجاد الحرم المكي؟

767 86 86
4:45 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على الجعرانة في مكة

أخبار السعودية
4:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس

وزارة التعليم السعودية
4:17 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

التعليم: تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:55 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أهم 10.. العثور على مواطن متوفياً بنجران والدراسة عن بعد في 6 مدراس بالمذنب

WhatsApp Image 2023-10-11 at 7.27.47 PM
7:31 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته في نجران

منصة مساند
7:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل الاستقدام متاح حالياً من سيريلانكا؟.. مساند يوضح

حساب المواطن
7:12 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

كيف يتم تغيير الحالة من موظف إلى متقاعد لأجل استحقاق دعم المواطن؟

حساب المواطن
6:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل يوجد حد أعلى للدعم.. حساب المواطن يوضح؟

سجاد الحرم
5:15 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عملية التجفيف تستغرق دقيقة ونصف.. كيف يتم غسل سجاد الحرم المكي؟