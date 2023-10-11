أهم 10.. العثور على مواطن متوفياً بنجران والدراسة عن بعد في 6 مدراس بالمذنب

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته في نجران اضافة اعلان



5 شروط مهمة يجب توافرها أثناء تجديد الهوية الوطنية



وزير الخارجية يشارك في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة



بمباشرة من وزير الداخلية الكويتي.. سقوط عصابة خماسية تدير مصنعا لأم الخبائث



ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي.. ما الأمر؟



١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة



التعليم: تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ



بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب



إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس



الكشف عن 4 أسباب لأخطر مرض عيون في العالم

