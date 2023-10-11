أهم 10.. العثور على مواطن متوفياً بنجران والدراسة عن بعد في 6 مدراس بالمذنب

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته
في نجران
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قال المتحدث الرسمي لجمعية ليث للإنقاذ جمعان الغامدي إنه تم العثور على شخص مفقود متوفى بالقرب من سيارته، وهو مواطن يبلغ من العمر 38 عاما.. المزيد هنا
5 شروط مهمة يجب توافرها أثناء تجديد الهوية
الوطنية
نشرت منصة "أبشر" فيديو تعريفي بالشروط الواجب توافرها في الصورة وذلك بهدف تجديد الهوية الوطنية.. المزيد هنا
وزير الخارجية يشارك في اجتماع الجامعة العربية
لبحث التصعيد في غزة
شارك سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية.. المزيد هنا
بمباشرة من وزير الداخلية الكويتي..
سقوط عصابة خماسية تدير مصنعا لأم الخبائث
واصلت وزارة الداخلية الكويتية توجيه ضرباتها لتجار المخدرات والخمور والسموم ومروجيها في البلاد.. المزيد هنا
ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي..
ما الأمر؟
في رسالة شديدة اللهجة، رفض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك طلب الاتحاد الأوروبي بحذف المحتوى الداعم.. المزيد هنا
١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر
على قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت ٢٠ شهيداً وعشرات الجرحى من تحت أنقاض البنايات السكنية في حي الكرامة شمال قطاع غزة.. المزيد هنا
التعليم: تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية
الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ
ألزمت وزارة التعليم، جميع المدارس بتنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1445هـ.. المزيد هنا
بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب
حولت إدارة التعليم في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الدراسة في ٦ مدارس الى (عن بُعد) لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من .. المزيد هنا
إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي
من رسوم اختبار القياس
أعلنت وزارة الموارد البشرية إعفاء أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس، بحيث تكون الاستفادة في العام الواحد 4 مرات.. المزيد هنا
الكشف عن 4 أسباب لأخطر مرض عيون في
العالم
اكتشف الأطباء، سبب معاناة الملايين من البشر في العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي يواجه نصف من تجاوز عمرهم 75 عامًا خطر الإصابة.. المزيد هنا