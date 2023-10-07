السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الثامن لكافة المراحل الدراسية

قنوات عين قناة عين
قنوات عين
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نشرت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.اضافة اعلان

ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.

بداية العام الدراسي الجديد


يذكر أن العام الدراسي الجديد 1445هـ، بدأ قبل أسابيع، وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.

معلومات عن منصة مدرستي


وتعد منصة مدرستي بمثابة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

ويتم حاليا اعتماد الدراسة عن بعد في منصة مدرستي في حالة التقلبات الجوية والإعلان عن تعليق الدراسة من قبل الإدارات التعليمية.

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