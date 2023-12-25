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"التخصصات الصحية": بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى

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برنامج فني رعاية مرضى
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أعلنت هيئة خصصات الصحية، بدء التقديم على برنامج "فني رعاية مرضى" بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

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بدء التقديم على برنامج "فني رعاية مرضى"

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن بدء التقديم على برنامج "فني رعاية مرضى"، يكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.


 ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، والمتضمنة، لاآتي:
1 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
2 – ألا يتقاضى راتبًا تقاعديًا.
3 - ألا يكون طالباً، أو موظفاً، أو لديه سجل تجاري،
4 - أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات".


واشترطت الهيئة أن يحمل المتقدم واشترطت الهيئة يحمل شهادة بكالوريوس في تخصصات "الأحياء، والأحياء دقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والفيزياء الطبية، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وعلم حيوان، وعلم نبات، والعلوم الطبية الحيوية".


الأوراق والمستندات المطلوبة لبرنامج "فني رعاية مرضى"

وأكدت على أن تتضمن الأوراق والمستندات رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي، وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية.



وشددت على أنه يجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.

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