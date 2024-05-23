لا يُصدق.. شاهد قوة جريان وتدفق سيل الداير شرق جازان

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق جنوب المملكة، جرت السيول القوية وتدفقت كالأنهار في الداير وبني مالك بمنطقة جازان.





سيول جارية ومطر غزير بالداير شرق جازان



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





شرق

الأربعاء ١٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

22 مايــو 2024م

متابعة | حسن الريثي

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. pic.twitter.com/5OFdyETNOv 📍سيل الداير بني مالكشرق #جازان الأربعاء ١٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ22 مايــو 2024ممتابعة | حسن الريثي May 22, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول التي تدفقت بقوة مع برديات وأمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.