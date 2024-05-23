الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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لا يُصدق.. شاهد قوة جريان وتدفق سيل الداير شرق جازان

بلللللللللللللللللل
سيل الداير
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق جنوب المملكة، جرت السيول القوية وتدفقت كالأنهار في الداير وبني مالك بمنطقة جازان.اضافة اعلان

سيول جارية ومطر غزير بالداير شرق جازان

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول التي تدفقت بقوة مع برديات وأمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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