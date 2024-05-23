لا يُصدق.. شاهد قوة جريان وتدفق سيل الداير شرق جازان

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق جنوب المملكة، جرت السيول القوية
وتدفقت كالأنهار في الداير وبني مالك بمنطقة جازان.
سيول جارية ومطر غزير بالداير شرق جازانوأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول التي تدفقت بقوة
مع برديات وأمطار ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
📍سيل الداير بني مالك— طقس (@tqqs) May 22, 2024
شرق #جازان
الأربعاء ١٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
22 مايــو 2024م
متابعة | حسن الريثي
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