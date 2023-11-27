الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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توضيح من التأمينات بشأن نقل السجل التجاري للمنشأة وتأثير ذلك على العاملين

التأمينات
التأمينات
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية نقل السجل التجاري للمنشأة وتأثير ذلك على العاملين المشمولين بنظام التأمين والتقاعد.


جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه:"عندي مؤسسه نقلتها باسم شخص آخر، وفيها 2 عمال وكل فترة تأتيني رسائل من التأمينات بمبلغ و قدرة؟ ماذا يعني ذلك؟"اضافة اعلان

نقل ملكية السجل التجاري



وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله , في حال تم نقل ملكية السجل التجاري لدى وزارة التجارة فإن ملكية ملف المنشأة تنتقل بشكل استباقي في نظام التأمينات الاجتماعية. وفي حال عدم انتقال الملكية استباقيا في النظام نأمل التواصل معنا من خلال الرابط (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات العمل للربع الثالث من العام الحالي 2023م شهدت انخفاضاً بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022م.
وسجل الربع الثالث من العام الحالي 6211 إصابة عمل مقارنة بـ 7057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022م.
 جاء ذلك في التقرير الربعي لإصابات العمل والذي تنشره المؤسسة لاستعراض تفاصيل وأرقام إصابات العمل المسجلة في المملكة.

ارتفاع أعداد المشتركين

 وتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023م مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وسجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركًا مقارنة بـ 9,505,466 مشتركًا سجلها الربع الثالث لعام 2022م بارتفاع بلغ 12.4%.
فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ 1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع بلغ 17.9%.

المناطق الأعلى في إصابات العمل

 وجاء توزيع إصابات العمل المسجلة وفق المناطق على النحو التالي:
-منطقة الرياض الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بـ 1832 إصابة.
-المنطقة الشرقية بــ 1020 إصابة.
-محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بـ 874 إصابة.
 وأوضح التقرير أن الذكور غير السعوديين كانوا الأعلى في عدد الإصابات المسجلة بعدد 5539 إصابة، تلا ذلك الذكور السعوديون بواقع 477 إصابة.
واستعرض التقرير توزيع الإصابات حسب الفئة العمرية، حيث كانت الفئة العمرية 35-39 سنة الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 1232 إصابة، تلتها الفئة العمرية 30-34 سنة بعدد 1130 إصابة، تلتها الفئة العمرية 25-29 سنة بعدد 1057 إصابة عمل.

أنواع الحوادث التي أدت إلى إصابات العمل

 وتناول التقرير تفاصيل وتوزيع الإصابات حسب أنواع الحوادث التي أدت إلى إصابات العمل، على النحو التالي:
-جاءت حوادث التعرض لقوى ميكانيكية في أعلى الأسباب بواقع 3,951 إصابة.
-تليها حوادث السقوط بعدد 1927 إصابة.
-فيما جاء الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة ثالثاً بواقع 107 إصابات. 

جهود التأمينات في تعزيز مبدأ الوقاية 

 كما استعرض التقرير جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تعزيز مبدأ الوقاية والالتزام التأميني وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية والجهود الاستباقية لخفض إصابات العمل وحماية المشتركين.
إذ قدّمت المؤسسة الدعم لأكثر من 7138 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل.
كما قامت فرق الوقاية والالتزام التأميني خلال الربع الثالث من العام 2023م بأكثر من 48 ألف زيارة.
إضافةً إلى إقامة المؤسسة للفترة المشار إليها أكثر من 62 ورشة عمل، لزيادة الوعي لدى أصحاب العمل حول أهمية الالتزام التأميني والتعريف بمبادرة المخالفات الصفرية ونظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

أكثر من 25 ألف شهادة سلامة

كما تجاوزت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة إلكترونياً لأصحاب العمل خلال الفترة 26 ألف شهادة، حيث تمثل هذه الشهادة مستنداً معتمداً لسجل إصابات العمل لدى المنشآت.
 يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سعي متواصل لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية المتمثل في خفض إصابات العمل والتعريف والتوعية بالأنظمة التأمينية والتي من أهمها نظام الأخطار المهنية والذي يقدم العديد من المنافع حال إصابات العمل مثل العناية الطبية والتعويضات النقدية وغيرها من المنافع والمزايا الأخرى.

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