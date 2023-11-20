الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطنين ارتكبا جريمة نكراء وتنبيه مهم من التأمينات

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


لهذا السبب.. المملكة تجلب بذور 11 نوعًا من الزهور العطريةاضافة اعلان


كشف عضو جمعية العناية بالبيئة في الأفلاج بمنطقة الرياض محمد الشريف، أن الجمعية جلبت بذور 11 نوعا من الزهور العطرية تم استزراعها لتحسين جودة الحياة.. المزيد هنا

تنبيه مهم.. هل تحصل أسرة السجين على الضمان الاجتماعي؟


حددت وزارة الموارد البشرية، خطوات تسجيل أسرة السجين في الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

نهر جاري.. شاهد تدفق سيول الداهنة بشقراء في الرياض


جرت اليوم سيول الداهنة نتيجة تساقط أمطار غزيرة شمال شرق محافظة شقراء، بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية.. المزيد هنا

لائحة من 30 مادة.. "الطيران المدني" تطلق حملة توعوية لتعريف المسافرين بحقوقهم


أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، وهي اللائحة التي ستطبق أحكامها على ملايين المسافرين.. المزيد هنا

توضيح من "الجوازات" بشأن استخدام الطفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال


أصدرت الإدارة العامة للجوازات توضيحًا مهمًا بشأن استخدام الطفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال.. المزيد هنا


تنبيه عاجل من التأمينات حول موعد صرف معاشات شهر نوفمبر


حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات شهريًا لعملاء نظام التأمينات.. المزيد هنا

إقرار 95 صلاحية لمديري التعليم.. تعرف على أهمها


أقر وزير التعليم، 95 صلاحية لمديري التعليم، وذلك في إطار الدليل التنظيمي لإدارات التعليم، والذي سيكون واجب النفاذ اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل... المزيد هنا

عاجل.. ارتكب جريمة شنعاء.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمكة المكرمة



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

تنبيه مهم من حساب المواطن حول تسجيل المستفيد كتابع في الضمان الاجتماعي


تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار أرسله أحد المواطنين بشأن مدى وجوده كتابع في الضمان الاجتماعي وتأثيره على التسجيل في حساب المواطن... المزيد هنا

عاجل.. أنهى حياة مواطن بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالشرقية



أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

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