عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطنين ارتكبا جريمة نكراء وتنبيه مهم من التأمينات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







لهذا السبب.. المملكة تجلب بذور 11 نوعًا من الزهور العطرية اضافة اعلان



تنبيه مهم.. هل تحصل أسرة السجين على الضمان الاجتماعي؟



نهر جاري.. شاهد تدفق سيول الداهنة بشقراء في الرياض



لائحة من 30 مادة.. "الطيران المدني" تطلق حملة توعوية لتعريف المسافرين بحقوقهم



توضيح من "الجوازات" بشأن استخدام الطفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال



تنبيه عاجل من التأمينات حول موعد صرف معاشات شهر نوفمبر



إقرار 95 صلاحية لمديري التعليم.. تعرف على أهمها



عاجل.. ارتكب جريمة شنعاء.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمكة المكرمة



تنبيه مهم من حساب المواطن حول تسجيل المستفيد كتابع في الضمان الاجتماعي



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