عاجل.. إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و9 مناطق

أ أ

أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا أحمر محذرًا من أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية مصحوبة برياح شديدة على الرياض ومكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية وأتربة على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى 11 مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحذر من أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطٍ للبرد وجريانٍ للسيول على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعويقيلة وعرعر".3 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة"4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "خيبر والعلا والعيص وينبع".5 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضباء ونيوم".6 - منطقة نجران وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة".7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "والعرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان والجموم وخليض والقنفذة والليث وبحرة الخرمة ومويه".8 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا".9 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما والأفلاج والحريق والرخج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي والراين والقويعية وعفيف".10 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".11 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش".12 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى 11 مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.