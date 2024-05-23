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المملكة تفوز بعضوية منتدى النقل الدولي (ITF)

عضوية منتدى النقل الدولي
المملكة تفوز بعضوية منتدى النقل الدولي (ITF)
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 فازت المملكة العربية السعودية بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF)، وذلك على هامش أعمال منتدى النقل الدولي الذي أُقيم في مدينة لايبزيج الألمانية.اضافة اعلان

معالجة تحديات النقل

 وأوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه العضوية ترمز إلى التزام المملكة بمعالجة تحديات النقل من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وشهادة على دورها الراسخ بتطوير قطاع نقل والخدمات اللوجستية وموجه نحو المستقبل على أعلى المستويات العالمية، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى الاستفادة من موقع المملكة الإستراتيجي بأن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.

قفزات عالمية للمملكة

وأكد معالي الجاسر أن المملكة قفزت 17 مركزًا في مؤشر الأداء للخدمات اللوجستية لتصل إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المرتبة 13 عالميًا في مؤشر الربط الجوي الدولي التابع لـ IATA، والمرتبة 16 عالميًا في مؤشر الاتصال بشبكة الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق ناقل جوي جديد تحت مسمى "طيران الرياض" بهدف ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية.
 وبيّن معالي الجاسر أن المملكة ملتزمة بتعزيز صمود البنية التحتية للنقل، وتعزيز التنقل المستدام، وضمان الوصول العادل إلى خدمات النقل للجميع، متطلعًا إلى مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكلٍ فعال في تشكيل مستقبل نقل مستدام وشامل.

سَنِّ التشريعات والتنظيمات

 ويأتي فوز المملكة بعضوية منتدى النقل الدولي (ITF)، تأكيدًا على مكانة المملكة في قطاع النقل عالميًا، حيث سيمكنها ذلك من الإسهام في سن التشريعات والتنظيمات التي تسهم في تحسين وتطوير النقل على المستوى الدولي.
 يذكر أن مجلس منتدى النقل الدولي (ITF) تأسس في عام 2006 بالعاصمة الفرنسية باريس بعضوية 66 دولة، حيث يعد المنظمة الوحيدة التي تضم جميع وسائل النقل على نطاق عالمي، ويهدف إلى وضع معايير وقوانين سياسات النقل دوليًا، بالإضافة لتعزيز دور النقل في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

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