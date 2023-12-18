الإطاحة بقائد مركبة في الجوف بعد ظهوره أثناء محتوى مرئي يصدم سيارتين عمدا

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أعلنت شرطة منطقة الجوف القبض على قائد مركبة، ظهر في محتوى مرئي يصدم مركبتين متعمدًا وتعريض حياة آخرين للخطر نتيجة خلاف بينهم، والهروب من الموقع.





شرطة الجوف تقبض على المتهم:



التعاون مع الجهات الأمنية



🎥 | شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لتعمده صدم مركبتين والهروب من الموقع. pic.twitter.com/ww4tAClxqu December 17, 2023

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