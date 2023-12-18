الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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الإطاحة بقائد مركبة في الجوف بعد ظهوره أثناء محتوى مرئي يصدم سيارتين عمدا

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
القبض
أ أ
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أعلنت شرطة منطقة الجوف القبض على قائد مركبة، ظهر في محتوى مرئي يصدم مركبتين متعمدًا وتعريض حياة آخرين للخطر نتيجة خلاف بينهم، والهروب من الموقع.

شرطة الجوف تقبض على المتهم:


 وأشارت شرطة منطقة الجوف إلى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

في وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

التعاون مع الجهات الأمنية


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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