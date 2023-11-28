الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية : سنقدم نسخة استثنائية لـ"إكسبو2030"

WhatsApp Image 2023-11-28 at 4.46.24 PM
الدول المشاركة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
استعرض الأمير فيصل بن فرحان آل سعودـ، وزير الخارجية ، ملف استضافة الرياض لـ"إكسبو2030"، مؤكدا أن المملكة ستركز على أهداف التنمية المستدامة خلال استضافتها للمعرض.اضافة اعلان

 نسخة استثنائية

وأوضح أن المملكة ستقدم نسخة استثنائية لـ"إكسبو2030"، مضيفا: "المملكة تقدم العرض الختامي لملف استضافة الرياض للمعرض.

ووصل وفد المملكة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مقر الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم.

وبلغ عدد الدول الداعمة والمؤيدة لطلب الرياض استضافة إكسبو 2030 إلى 90 دولة من أصل 170 دولة عضو في المكتب الدولي للمعارض، مما يقرب المملكة من الفوز باستضافة المعرض مع منافسة ضعيفة محتملة من مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وقدمت المملكة في 29 اكتوبر 2021م، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.

نشأة إكسبو

وعُقدت أول نسخة لمعرض إكسبو الدولي منتصف القرن الـ19 وبالتحديد في 1851م في العاصمة البريطانية لندن، لعرض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم، وما أنتجته الثورة الصناعية في ذلك الوقت، وهي فعالية كانت تقام حينها كلما سنحت الفرصة لذلك. العديد من الاختراعات الحديثة.

4 دول متنافسة

وأعلن المكتب الدولي للمعارض ومقره العاصمة الفرنسية باريس في 7 سبتمبر 2022م تقديم 3 دول ملفاتها الرسمية لاحتضان معرض إكسبو 2030م هذا الحدث الهام تتقدمها المملكة في العاصمة الرياض، كوريا الجنوبية في مدينة بوسان، وإيطاليا في عاصمتها روما.

اقرأ أيضا

الملك سلمان خادم الحرمين
5:37 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

20 قرارا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

دعاء المعتمرين
5:25 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"البسوا الكمامة".. الأمن العام يوجه نداءً لضيوف الرحمن

الملك سلمان خادم الحرمين
5:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

أعمال اللقاء العاشر للفهرس العربيّ الموحَّد بالرياض
5:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

انطلاق أعمال اللقاء العاشر للفهرس العربيّ الموحَّد بالرياض بمشاركة المختصين في المكتبات بالوطن العربي

اقرأ أيضا

عاجل.. أخبار السعودية.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني وأمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

الأقل مُنذ 240 يوما.. أجواء باردة و انخفاض الحرارة على الرياض

الدفاع المدني بجدة يخمد حريقًا في محل تجاري بحي المحمدية

منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم السعودية 1:44 م السبت، 25 نوفمبر 2023

غدا الأحد .. بدء التوقيت الشتوي في مدارس عدد من مناطق المملكة

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي 5:36 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

توضيح من الإرشاد الزراعي للحفاظ على الأغنام من المصدات الهوائية في الشتاء

حساب المواطن 1:33 م السبت، 18 نوفمبر 2023

موعد إعلان أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر

امطار تبوك 8:53 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الحدود الشمالية الأعلى في الكمية .. أمطار متفاوتة على 9 مناطق بالمملكة

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

اختبار الأختبارات اختبارات
1:42 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

التعليم: بدء اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين الأحد

images
1:34 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
6:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

الملك سلمان خادم الحرمين
5:37 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

20 قرارا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

دعاء المعتمرين
5:25 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"البسوا الكمامة".. الأمن العام يوجه نداءً لضيوف الرحمن

الملك سلمان خادم الحرمين
5:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
4:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية