غدا الأحد .. بدء التوقيت الشتوي في مدارس عدد من مناطق المملكة

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تبدأ العديد من المدارس في المملكة، غدا الأحد، العمل بالتوقيت الشتوي وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.





التوقيت الجديد: اضافة اعلان





تعليم جدة



تعليم الشرقية



تعليم تبوك



تعليم حائل



تعليم صبيا



تعليم العلا



تعليم الزلفي



تعليم الغاط



الفصل الدراسي الثاني



مواعيد الدراسة في رمضان



المرحلة الثانوية:

وبحسب التوقيت الجديد، فإن هناك اختلافا في مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي وبدء موعد الحصة الأولى، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.وتنشر صحيفة "تواصل" مواعيد بدء الحصة الأولى في عدد من مناطق المملكة:بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًابداية الحصة الأولى 7:30بداية الحصة الأولى 8 صباحًابداية الحصة الأولى 7:45 صباحًابداية الحصة الأولى 7:30 صباحًابداية الحصة الأولى 8 صباحًابداية الحصة الأولى 7:30 صباحًابداية الحصة الأولى 7:30 صباحًاويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.ويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا.وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر إبريل.وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.