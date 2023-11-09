الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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دوريات الأمن بجازان تقبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة

دوريات امنية - عسير - البيئة
دوريات الأمن
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ألقت دوريات الأمن بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر و 23,909 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما.اضافة اعلان

الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

أرقام التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

العاصمة المقدسة:


في وقت سابق، ضبطت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

بيع الحطب المحلي

 ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

المدينة المنورة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قطاع الحرث

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب (121) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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