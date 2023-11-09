دوريات الأمن بجازان تقبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة

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ألقت دوريات الأمن بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر و 23,909 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما.
الإجراءات النظامية:
وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
أرقام التواصل:
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
العاصمة المقدسة:
في وقت سابق، ضبطت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.