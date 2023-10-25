التجارة: ضبط كميات دقيق مغشوشة قبل وصولها للمستهلكين

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كشفت وزارة التجارة عن ضبط مستودعين ومعمل لقيامهم بالغش التجاري وذلك عن طريق إعادة تعبئة الدقيق "المدعوم" في عبوات بأحجام مختلفة لتحقيق الربح السريع. اضافة اعلان





الكميات المغشوشة:

مواقع وهمية:

حالات التحايل

معلومات سرية



@Saudi_FDA و @GFSA_KSA



مستودعين ومعمل لقيامهم بالغش التجاري..



بإعادة تعبئة الدقيق "المدعوم" في عبوات بأحجام مختلفة لتحقيق الربح السريع.



تم ضبط الكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين وإغلاق المواقع المخالفة. ضبطنا بالتعاون معمستودعين ومعمل لقيامهم بالغش التجاري..بإعادة تعبئة الدقيق "المدعوم" في عبوات بأحجام مختلفة لتحقيق الربح السريع.تم ضبط الكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين وإغلاق المواقع المخالفة. pic.twitter.com/lkThNXJ1w5 October 25, 2023

وقالت إن الفرق التابعة لها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء تمكنت من ضبط تلك المستودعات.وأوضحت أنه تم ضبط الكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين وإغلاق المواقع المخالفة.في وقت سابق، حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين.وقالت الوزارة: "نحذّر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة؛ تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين".وأعلنت الوزارة مرارًا، رصدها لعدد من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة:تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموالأو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهميةأو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصلأو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية "يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال".وتقول الوزارة إن هذه الجهات تتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: "الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق".وأكدت وزارة التجارة، أنها لا تطلب مطلقًا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.





