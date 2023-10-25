التجارة: ضبط كميات دقيق مغشوشة قبل وصولها للمستهلكين

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كشفت وزارة التجارة عن ضبط مستودعين ومعمل لقيامهم بالغش التجاري وذلك عن طريق إعادة تعبئة الدقيق "المدعوم" في عبوات بأحجام مختلفة لتحقيق الربح السريع.
الكميات المغشوشة:
وقالت إن الفرق التابعة لها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء تمكنت من ضبط تلك المستودعات.
وأوضحت أنه تم ضبط الكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين وإغلاق المواقع المخالفة.
مواقع وهمية:
في وقت سابق، حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين.
وقالت الوزارة: "نحذّر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة؛ تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين".
حالات التحايل
وأعلنت الوزارة مرارًا، رصدها لعدد من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة:
تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال
أو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية
أو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل
أو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية "يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال".
معلومات سرية
وتقول الوزارة إن هذه الجهات تتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: "الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق".
وأكدت وزارة التجارة، أنها لا تطلب مطلقًا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.
ضبطنا بالتعاون مع— وزارة التجارة (@MCgovSA) October 25, 2023
@Saudi_FDA و @GFSA_KSA
مستودعين ومعمل لقيامهم بالغش التجاري..
بإعادة تعبئة الدقيق "المدعوم" في عبوات بأحجام مختلفة لتحقيق الربح السريع.
تم ضبط الكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين وإغلاق المواقع المخالفة. pic.twitter.com/lkThNXJ1w5