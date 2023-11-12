الإطاحة بمروجي "السموم" في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

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أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية البمنية لمحاولتهم تهريب 81 كيلوجراما من نبات القات المخدر. اضافة اعلان





الإجراءات النظامية:





حملة "وطن بلا مخالف"



الإبلاغ عن مخالفي الإقامة والحدود



إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا



خطوات إصدار إذن التنقل بالسلاح



وأوضحت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.في سياق متصل، يشارك الأمن العام، ممثلا في شرطة منطقة الرياض، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة؛ للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود في مجمع النخيل مول.وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة «وطن بلا مخالف»، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكل أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات.وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.في سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأمن العام، أنه يمكن إصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا وبسهولة ودون الحاجة لزيارة مقار الأمن العام.وأوضحت منصة أبشر على حسابها في "إكس"، أنه يمكن تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الرجوع إلى مقار الأمن العام، وذلك عبر هذه الخطوات:1 – الدخول إلى منصة أبشر.2 – اختيار "خدماتي".3 – اختيار "الأمن العام".4 – اختيار "إدارة الأسلحة".5 – تحديد نوع السلاح.6 – اختيار "إصدار تصريح نقل".7 – تحديد مسار التنقل.8- اختيار الأسلحة والذخيرة المضافة في التصريح.9 – إتمام دفع الرسوم.