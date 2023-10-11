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صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بأحد مروجي السموم في جازان وإفشال خطته.. والكشف عن جنسيته

الحرب على المخدرات
المخدرات
أ أ
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ألقت شرطة محافظة الدائر بمركز الضبط الأمني بعثوان في منطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه 325 كيلوغراماً من نبات القات المخدر مخبأة في ناقلة يقودها (صهريج).اضافة اعلان

الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة>

كما خصصت رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

دوريات الأفواج الأمنية:


في وقت سابق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية:


كما ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية على (5) مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعملون على ( 5) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

طرق الإبلاغ:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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