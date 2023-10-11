الإطاحة بأحد مروجي السموم في جازان وإفشال خطته.. والكشف عن جنسيته

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ألقت شرطة محافظة الدائر بمركز الضبط الأمني بعثوان في منطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه 325 كيلوغراماً من نبات القات المخدر مخبأة في ناقلة يقودها (صهريج). اضافة اعلان





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