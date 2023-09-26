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لحظة استقبال مفقود جازان بعد العثور عليه

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مفقود جازان
أ أ
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وثق فيديو لحظة استقبال مفقود جازان بعد العثور عليه، حيث استقبله الأهل بمزيد من الحفاوة.

مفقود جازان:اضافة اعلان


وكان في استقبال مفقود جازان الأهل والأصدقاء والذين حرصوا على توثيق تلك اللحظة بهواتفهم.


فريق إنجاد
كشف مصدر في فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ في المملكة أن عدد العالقين في صحاري البلاد خلال شهر واحد بلغ أكثر من ألف شخص، كما تم تسجيل 4 وفيات.

وقال المصدر إن شهر ذي الحجة سجل عدد 1763 بلاغا لعالقين بالرمال والأودية والمرتفعات الجبلية بمناطق المملكة، بمعدل 63 بلاغا يوميا، فيما تلقت 27 بلاغا لمفقودين بالمملكة.

وأشار إلى وجود لتعليمات والتحذيرات والتنبيهات التي يطلقها عدد من الجهات المختصة تتصدرها الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وفرق البحث والإنقاذ بالمملكة، بعدم المغامرة والمجازفة خلال الرحلات البرية برمال الصحارى، وسلك الطرق الوعرة، وكذلك الأماكن المرتفعة، والتساهل في المرور من بعض الأودية خلال جريان السيول

وأكد أن الكثيرين لا يزالون يتجاهلون ويتهاونون بتلك التعليمات، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد بأن إحصائيات العالقين بالصحارى خلال شهر بلغت 1763 بلاغا للعالقين، وهي عبارة عن 63 بلاغا يوميا، و27 مفقودا،  13 منهم بصحة جيدة ويتم البحث عن 10 مفقودين، فيما تم تسجيل 4 وفيات.

 

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