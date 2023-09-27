وفاة 4 شبان في حادث سقوط مركبة بجازان

سقوط مركبة:



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تأثيرات مصاحبة:



أمطار وسيول ورياح وصواعق وحبات البرد







توفى 4 شبان في حادث سقوط من مرتفعات طريق صهاليل هروب بجازان.ونشر حساب "جازان الآن" صورة للمركبة التي كان الشبان يستقلونها قبل سقوطها ووفاتهم جميعا.وفيما لم يتم التأكد بعد من سبب سقوط المركبة، يرجع البعض ان ذلك بسببب الطقس السيء الذي تمر به المنطقة.أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة جازان، محذرا من أمطار غزيرة.وقال إنه من المتوقع كذلك وجود تأثيرات مصاحبة مثل الرياح السريعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.وأضاف المركز أن بداية الإنذار ستكون اليوم الثلاثاء من الساعة الثالثة عصرا وحتى العاشرة مساء.في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومنطقة مكة المكرمة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءًوبيَّن المركز، أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.