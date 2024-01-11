الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق "درة العروس" بجدة

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باشرت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم على طريق "درة العروس" في جدة.

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الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات بجدة



انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية



إجمالي الخدمات الإسعافية



وحسب "الإخبارية"، فقد باشر الإسعاف الجوي يباشر حادث انقلاب في طريق "درة العروس" بجدة نتج عنه إصابتين متوسطة الخطورة.وفي وقت سابق، كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف المملوكة للهيئة 1334 سيارة، مقابل 1392 سيارة في عام 2021.وبلغ إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة 1.116.518، واستقبال 1.096.659 مليون بلاغات إسعافية، وتقديم 460 خدمة إسعافية جوية.