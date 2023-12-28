أمطار مكة.. شاهد قوة الهطول الصباحي على ثول شمال جدة

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، كميات
غزيرة من الأمطار على جدة بمنطقة مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة على ثول شمال جدةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت ثول شمال جدة تساقط
أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد.
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
امطار #ثول شمال #جدة صباح اليوم #الخميس 👇— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 28, 2023
من سمير الحربي pic.twitter.com/K2asFawOHD
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
امطار شمال شرق #جدة قبل قليل— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) December 28, 2023
من ماجد السبيعي pic.twitter.com/SProTQ49fr