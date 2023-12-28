أمطار مكة.. شاهد قوة الهطول الصباحي على ثول شمال جدة

أ أ

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار على جدة بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





أمطار غزيرة على ثول شمال جدة



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت ثول شمال جدة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.