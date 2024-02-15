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الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي

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جانب من اللقاء
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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية وأقاليم ماوراء البحار بجمهورية فرنسا جيرالد دارمانان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.اضافة اعلان

توجيهات خادم الحرمين وولي العهد:

وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بمعالي وزير الداخلية الفرنسي والوفد المرافق له في المملكة.
وأكد سموه، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت جلسة المباحثات توقيع خطة مشتركة لعدد من المبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

جلسة مباحثات:

شارك في جلسة المباحثات، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
فيما شارك من الجانب الفرنسي، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الفرنسية.

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