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بـ 3 مئوية.. تبوك تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في شرورة وجازان و30 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في تبوك.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة ونجران، و26 في المدينة المنورة، و20 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
تبوك 3، والقريات وحائل 5، وسكاكا وعرعر 7، والقيصومة 8 درجات مئوية.

رياح شديدة مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع أمطار مصحوبة برياح شدسدة مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة مطرية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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