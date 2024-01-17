بـ 3 مئوية.. تبوك تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات
الحرارة العظمىوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في شرورة وجازان و30 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 3 درجات في تبوك.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة ونجران، و26 في المدينة المنورة، و20 في الرياض.
درجات
الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
تبوك 3، والقريات وحائل 5، وسكاكا وعرعر 7، والقيصومة 8 درجات مئوية.