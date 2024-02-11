الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الجزائري لدى المملكة

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جانب من اللقاء
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد.اضافة اعلان

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وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

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