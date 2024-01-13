تحرك عاجل يطيح بمواطن ترك سيارته تسير على الطريق دون سائق حتى وقعت الكارثة (فيديو)

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة بتعمد ترك مركبته في وضع التشغيل وسيرها حتى اصطدامها، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

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الإحالة إلى النيابة العامة

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.



كذلك قبضت شرطة منطقة تبوك على 4 مواطنين ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في مكان عام.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.





ضبط 8 متورطين في مشاجرة شابقًا



شرطة تبوك تضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي



شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي



وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك القبض على 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.يأتي هذا بعد ساعات فقط من إعلان إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.