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الأمن العام يضبط 7 وافدين لممارستهم التسول ويكشف عن جنسيتهم

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
أرشيفية
أ أ
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ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض 7 وافدين من الجنسية الأردنية لممارستهم التسول بمدينة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

حملة وزارة الداخلية ضد التسول:

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لمكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله .
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصة التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقها.

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ضبط مخالفين بعسير:

وفي وقت سابق قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (14) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (315) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.
وقد تم ضبط مهربي مخدرات وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالفين بجازان:


كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (66) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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