"الأرصاد" يحذر من تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة في هذه الأيام

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

تقلبات جوية في المملكة



ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة جازان وتشمل ( بيش، الدرب، صبيا، أبو عريش، الطوال، صامطة، الحرث، أحد مسارحة، العارضة، فيفاء، الدائر، الريث، هروب، العيدابي، الخوبة ) ومنطقة عسير وتشمل (أبها، خميس مشيط، بيشة، النماص، تنومة، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة ، طريب، تثليث) ومنطقة الباحة وتشمل (الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن ، الحجرة، غامد الزناد، القرى ، العقيق)، ومنطقة مكة المكرمة وتشمل (الطائف، العرضيات، ميسان، أضم، الكامل) اعتباراً من اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم .كما تتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار وتشمل ( العاصمة الرياض، الدرعية، عفيف، الدوادمي، القويعية، الأفلاج، حوطة بني تميم، الحريق، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة، المزاحمية، رماح، مرات، حريملاء) وذلك يوم غد، في حين تتأثر منطقة مكة المكرمة وتشمل ( تربة، رنية، المويه، الخرمة) ومنطقة المدينة المنورة وتشمل ( المهد وادي الفرع ) بأمطار خفيفة اعتباراً من اليوم وحتى الغد .وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق حتى منتصف الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عن ذلك بتقرير إلحاقي.