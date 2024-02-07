تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة: رياح شديدة حتى الـ 6 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من رياح شديدة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية.





رياح على المدينة المنورة:

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أمطار وصواعق وبرد وسيول:

كما نبه من ارتفاع في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على المهد وبدر ووادي الفرع و ينبع و الرايس .وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبداء الساعة ال ٩ صباحا و تستمرة حتى الساعة ال٦ مساء .كما توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله.وتفصيلا، توقع المركز رياحا شديدة بسرعة تصل إلى 49 كم في الساعة على عسير تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.أيضا توقع المركز هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة تستمر حتى العاشرة مساء.كذلك توقع المركز هطول أمطار ورياح شديدة وتساقط البرد وجريان السيول في الباحة، فيما تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساء.