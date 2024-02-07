الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة: رياح شديدة حتى الـ 6 مساءً

رياح - اتربة
رياح
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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من رياح شديدة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية.

رياح على المدينة المنورة:

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كما نبه من ارتفاع في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على المهد وبدر ووادي الفرع و ينبع و الرايس .
وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبداء الساعة ال ٩ صباحا و تستمرة حتى الساعة ال٦ مساء .

أمطار وصواعق وبرد وسيول:



كما توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدة  مناطق تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله.
وتفصيلا، توقع المركز رياحا شديدة بسرعة تصل إلى 49 كم في الساعة على عسير تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

أيضا توقع المركز هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة تستمر حتى العاشرة مساء.
كذلك توقع المركز هطول أمطار ورياح شديدة وتساقط البرد وجريان السيول في الباحة، فيما تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساء.

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