الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وضباب على مكة والرياض وهذه المناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس
أمطار ورياح وضباب على مكة والرياض وهذه المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة.
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أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق


وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر


وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.
المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة
طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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