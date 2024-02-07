الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمواطنين: أمطار ورياح.. دفئوا أنفسكم

أمطار المملكة
أمطار ورياح وضباب على معظم مناطق المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، للمواطنين في المملكة، قبل خروجهم إلى أعمالهم ومتابعة أشغالهم.اضافة اعلان

أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق


وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنه يتوقع، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.

تكوّن الضباب على 8 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية.
وأضاف طقس العرب" أن هذه الزخات من الأمطار لا يُستبعد أن تكون غزيرة بشكل محلي وفي نطاقات جغرافية ضيقة، وقد تترافق بحدوث البرق والرعد.

عدم الاستقرار الجوي


وترصد آخر صور الأقمار الاصطناعية بدء تأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وتحديداً شمال منطقة وادي الدواسر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وفقًا لـ"طقس العرب".
وتظهر صور الأقمار تطوراً للسحب العالية والمُتوسطة، يتخللها بعض السحب الركامية الرعدية، والتي تعمل على تساقط زخات من الأمطار في هذه الأثناء.

حالة مطرية لعدة أيام

ومن جهته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة والخليج.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ، مستمرة لعدة أيام تبدأ اليوم الأربعاء.
وبين أن نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد نواحي مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل.
وأشار إلى أن بداية الحالة المطرية من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية، والجنوبية الغربية، ووسط الغربية، ثم تتوسع ناحية المناطق الأخرى.
وتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع فرصة أمطار ديمية وشتوية، وأحيانًا غزيرة في أماكن متفرقة، وحبات برد مع رياح متفاوتة السرعة.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة: رياح شديدة حتى الـ 6 مساءً

الأربعاء 26 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

عاجل.. في 4 مناطق.. توقعات بهطول أمطار وصواعق وبرد وسيول ورياح نشطة

وزارة الدفاع: توقيع 17 عقداً ومذكرتَي تفاهم مع شركات محلية وعالمية في معرض الدفاع العالمي 2024

برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يختار فيصل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طقس مستقر 7:27 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وأمطار بمكة والمدينة

استقرار الطقس 6:35 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للعمال قبل مغادرة المنزل: مستقر بمعظم المناطق

أمطار وسيول 7:18 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توقعات "الأرصاد": سماء غائمة وأمطار على تبوك والشمالية وهذه المناطق

أمطار المملكة 6:46 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين قبل مغادرة المنزل.. أمطار على 6 مناطق

اقرأ أيضا

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
12:00 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

وحدات سكنية تخدم مختلف الفئات.. "الإسكان": 5 مكتسبات من قرار مجلس الوزراء

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
11:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

"مدني المدينة المنورة" يخمد حريقًا في محل تجاري بالمنطقة المركزية

أهم 10
11:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. أسماء تتسب في سجنك 10 سنوات وتحذير من موجة طقس قادمة

خادم الحرمين الشريفين
10:15 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

14 قرارًا يصدرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين (تفاصيل)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المملكة
6:41 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمواطنين: أمطار ورياح.. دفئوا أنفسكم

السفر إلى دول الخليج
5:21 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. هل عدم تأمين المركبة يمنع السفر بها إلى دول الخليج؟ "الزكاة" توضح

التسمم الغذائي
4:43 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

ما المدة التي يستغرقها جسمك للتعافي من التسمم الغذائي؟

حساب المواطن
4:27 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح موقف التابعين المضافين مؤخرًا من الدفعة 75

وزارة الخارجية السعودية
3:32 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. "الخارجية": لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطين

سكني
3:00 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. توضيح من سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني وإبرام العقود