عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمواطنين: أمطار ورياح.. دفئوا أنفسكم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، للمواطنين في المملكة، قبل خروجهم إلى أعمالهم ومتابعة أشغالهم. اضافة اعلان





أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق







تكوّن الضباب على 8 مناطق



عدم الاستقرار الجوي







حالة مطرية لعدة أيام



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنه يتوقع، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية.وأضاف طقس العرب" أن هذه الزخات من الأمطار لا يُستبعد أن تكون غزيرة بشكل محلي وفي نطاقات جغرافية ضيقة، وقد تترافق بحدوث البرق والرعد.وترصد آخر صور الأقمار الاصطناعية بدء تأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وتحديداً شمال منطقة وادي الدواسر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وفقًا لـ"طقس العرب".وتظهر صور الأقمار تطوراً للسحب العالية والمُتوسطة، يتخللها بعض السحب الركامية الرعدية، والتي تعمل على تساقط زخات من الأمطار في هذه الأثناء.ومن جهته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة والخليج.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ، مستمرة لعدة أيام تبدأ اليوم الأربعاء.وبين أن نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد نواحي مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل.وأشار إلى أن بداية الحالة المطرية من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية، والجنوبية الغربية، ووسط الغربية، ثم تتوسع ناحية المناطق الأخرى.وتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع فرصة أمطار ديمية وشتوية، وأحيانًا غزيرة في أماكن متفرقة، وحبات برد مع رياح متفاوتة السرعة.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.