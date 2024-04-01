شاهد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض وبردية تاريخية بعسير

أمطار غزيرة وبرد



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توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



السيارات "غرزت" بأكوام البَرَد والشباب يصنعون منها حربا ترفيهية.. شوارع #عسير تكتسي باللون الأبيض في حالة جوية تاريخية@ali_alshreef11 pic.twitter.com/o4RR2hpCyk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 31, 2024

وثقت مقاطع فيديو متداولة حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الرياض وعسير خلال الساعات القليلة الماضية.وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض، فيما وثق مقطع فيديو آخر هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد في أجواء تاريخية تشهدها منطقة عسير.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.