لا يُصدق.. شاهد قوة انتشار البردية الكثيفة جنوب شرق حائل

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية كثيفة مع أمطار وطقس غير مستقر بمنطقة حائل.
بردية
كثيفة جنوب شرق حائل وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تكونت وانتشرت بردية كثيفة بحائل، مع تقلبات جوية .
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،
حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.
🔴 بردية كثيفة 😍👌🏻— طقس (@tqqs) April 15, 2024
جنوب شرق #حائل
الاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ
15 إبـريـل 2024م
متداول
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رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغبار في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك
الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
🔴 مشاهد مباشرة— طقس (@tqqs) April 15, 2024
لتساقط البرد جنوب #حائل
الاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ
15 إبـريـل 2024م
متابعة | هديب الشام
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الدفاع
المدني يدعو للحيطة والحذرودعت
المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار
الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.