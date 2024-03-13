الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

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الأربعاء 3 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع المناطق

رمضان الإفطار
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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الأربعاء 3 رمضان، الموافق 13 مارس.
ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.اضافة اعلان

موعد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:15، وفي المدينة المنورة 5:14، وفي الرياض 4:46، وفي بريدة 4:56، وفي الدمام 4:32، وفي أبها 5:05، وفي تبوك 5:25، وفي حائل 5:05.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 5:05، وفي جازان 5:05، وفي نجران 4:59، وفي الباحة 5:09، وفي سكاكا الساعة 5:09 بمشيئة الله.

موعد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الثلاثاء 2 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:30 مساء، المدينة المنورة 6:30، الرياض 6:02، بريدة 6:13، الدمام 5:48 ، أبها 6:20.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:42، وفي حائل 6:21، وفي عرعر 6:23، وفي جازان 6:20، وفي نجران 6:13، وفي الباحة 6:24، وفي سكاكا 6:27.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

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