عاجل.. استعد من الآن.. نصائح لعدم زيادة الوزن في رمضان

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يحذر الأطباء وخبراء الصحة، من خطورة الإفراط في تناول الأطعمة والحلويات في شهر رمضان الأمر الذي يتسبب في زيادة الوزن وإصابة البعض بالسمنة.



نصائح لعدم زيادة الوزن في رمضان



رمضان فرصة للطاعات



وإليك بعض النصائح لعدم زيادة الوزن خلال شهر رمضان:1. التحكم في حجم الوجبات:حاول أن تكون وجبات الإفطار والسحور متوازنة ومعتدلة الحجم. قد يكون من المغري تناول الكميات الكبيرة من الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام، ولكن تذكر أن الزيادة في الكميات يمكن أن تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن.2. الاهتمام بالتغذية الصحية:حاول تناول وجبات صحية ومغذية خلال وجبات الإفطار والسحور. ابتعد عن الأطعمة الدهنية والمقلية والحلويات الغنية بالسكر. اختر الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم المشوية والأسماك، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة.3. السيطرة على الوجبات بعد الإفطار:يمكن أن يكون من السهل الوقوع في فخ تناول الوجبات الخفيفة بعد المغرب، حاول تجنب تناول الوجبات العالية بالسعرات الحرارية مثل الوجبات السريعة والمقرمشات. يمكنك تناول الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه الطازجة، والمكسرات، والزبادي القليل الدسم.4. تناول السوائل بشكل مناسب:تأكد من شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور وخلال ساعات الليل. البقاء في حالة رطبة يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع وتجنب الرغبة في تناول الوجبات الزائدة.5. ممارسة الرياضة:قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال شهر رمضان. تساعد التمارين على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على اللياقة البدنية. اختر التمارين الخفيفة والمناسبة للصيام مثل المشي المعتدل وتجنب الرياضة العنيفة.6. النوم الجيد:حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة. قد يؤثر نقص النوم على الشهية ويجعلك أكثر عرضة لتناولالأطعمة الزائدة. تأكد من الحصول على نوم كافٍ لتجنب الأكل الزائد.يجب أن تتذكر أن رمضان فرصة للتقرب إلى الله والتزود من الطاعات، وليس فقط وقتًا للترفيه عن النفس بالأكل. حافظ على التوازن والاعتدال في تناول الطعام وممارسة الرياضة، واستمتع بصحة جيدة وعمل الطاعات في هذا الشهر الكريم المبارك.