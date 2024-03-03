إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلب تصريح "سُفرة إفطار الصائمين" بالمسجد الحرام

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلب تصريح "سُفرة إفطار الصائمين" داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1445هـ.





سُفرتين للأفراد وعشر للجهات الخيرية والأوقاف



شروط تصريح "سُفرة الإفطار" بالمسجد الحرام



آلية التقديم على تصريح "سُفرة إفطار الصائمين"



وعلى حسابها في منصة "إكس"، أوضحت الهيئة أن البوابة تُمَكن من اختيار مواقع السفر بواقع سُفرتين للأفراد وعشر للجهات الخيرية والأوقاف.واشترطت التعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة والمستودعات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء، والالتزام بكل الشروط والأحكام المذكورة في الموقع الإلكتروني.وبينت أن مكونات وجبة الإفطار عبارةٌ عن وجبات جافة تشمل "تمرًا منزوع النوى، وكيك، وفطيرة، وعصيرًا"، مع الالتزام بالمغلف المعتمَد.وحددت الهيئة، آلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، على النحو التالي:1 – الدخول على موقع الهيئة.2 – اختيار شؤون سفر الصائمين.3 – إكمال إجراءات التسجيل لإصدار التصريح.