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إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلب تصريح "سُفرة إفطار الصائمين" بالمسجد الحرام

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تصريح "سُفرة إفطار الصائمين"
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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلب تصريح "سُفرة إفطار الصائمين" داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1445هـ.اضافة اعلان

سُفرتين للأفراد وعشر للجهات الخيرية والأوقاف

وعلى حسابها في منصة "إكس"، أوضحت الهيئة أن البوابة تُمَكن من اختيار مواقع السفر بواقع سُفرتين للأفراد وعشر للجهات الخيرية والأوقاف.

شروط تصريح "سُفرة الإفطار" بالمسجد الحرام

واشترطت التعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة والمستودعات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء، والالتزام بكل الشروط والأحكام المذكورة في الموقع الإلكتروني.
وبينت أن مكونات وجبة الإفطار عبارةٌ عن وجبات جافة تشمل "تمرًا منزوع النوى، وكيك، وفطيرة، وعصيرًا"، مع الالتزام بالمغلف المعتمَد.

آلية التقديم على تصريح "سُفرة إفطار الصائمين"

وحددت الهيئة، آلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، على النحو التالي:
1 – الدخول على موقع الهيئة.
2 – اختيار شؤون سفر الصائمين.
3 – إكمال إجراءات التسجيل لإصدار التصريح.

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